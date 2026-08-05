القوات اليمنية تستهدف هدفاً حساساً في مطار نجران السعودي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران وذلك بطائرة مسيرة.

وأوضح أن الإصابة كانت دقيقة، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير.

وأكدت القوات المسلحة للعدو السعودي أن أي خرق لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب.

وكان مصدر إقليمي مطلع لـ وكالة الأنباء الفرنسية قد أكد أن الهجوم اليمني اليوم الثلاثاء على مطار نجران أدى الى إلحاق أضرار بالغة بالرادار الرئيسي فيه. وذكرت الوكالة الدولية أن الهجوم الناجح من اليمن “أثّر سريعاً وبصورة مباشرة على سير العمليات التشغيلية في مطار نجران جنوب السعودية”.

وأضافت أن هذا الهجوم أتى عقب فرض القوات المسلحة اليمنية حصاراً بحرياً على السعودية وتكثيف استهداف ناقلات النفط التابعة لها في البحر الأحمر.