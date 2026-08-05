مضيف العتبة العلوية يواصل ضيافة زائري الأربعين الحسيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يواصل قسم المضيف في العتبة العلوية المقدسة تقديم خدماته الغذائية لزائري الأربعين عبر موقع مضيف الإمام الحسين (عليه السلام) الكائن في صحن السيدة أم البنين (عليها السلام)، ضمن الخطة الخدمية الشاملة التي أعدَّتها العتبة المقدسة للزيارة.

وقال مسؤول موقع الضيافة، الخادم فاضل خلف، في تصريح للمركز الخبري: «إنَّ الموقع يوزع يوميًا نحو 30 ألف وجبة طعام، ويرتفع هذا العدد بحسب أعداد الزائرين الوافدين إلى المرقد العلوي المطهَّر، ليصل في بعض الأيام إلى 50 ألف وجبة، فضلًا عن توزيع آلاف الوجبات الساندة».

وأضاف خلف: «باشرنا تنفيذ خطة الضيافة ابتداءً من السابع من شهر صفر، وتستمر حتى انتهاء الزيارة، عبر تقديم ثلاث وجبات يوميًّا»، مشيرًا إلى أنَّ هذه الجهود تُنفَّذ بمشاركة أكثر من 70 من الخُدّام والمتشرفين بالخدمة، الذين يعملون وفق برنامج متكامل يضمن إعداد الوجبات وتوزيعها.

يُذكر أنَّ العتبة العلوية المقدسة أعدَّت خطة شاملة لضيافة زائري أمير المؤمنين (عليه السلام) خلال أيام زيارة الأربعين، تضمَّنت افتتاح 18 موقعًا وتهيئتها لتقديم الوجبات الغذائية، موزَّعةً على امتداد الشوارع الرئيسة التي يسلكها الزائرون، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمة واستيعاب الأعداد المليونية من الزائرين الوافدين إلى النجف الأشرف.