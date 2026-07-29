الحرس الثوري يقصف قاعدة أميركية بالأردن ويستهدف 3 ناقلات نفط مخالفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حذّر حرس الثورة الإيراني من أنه "لا بدّ من أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأميركيين وتدخلاتهم غير القانونية ضد مصالحنا"، مشدداً على أنه "ما دامت التهديدات مستمرة ومعها الإجراءات غير القانونية والأعمال العدوانية، فإن المقاومة ستستمر أيضاً".

وأعلن حرس الثورة أن القوة الجوفضائية استهدفت القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأميركي في الأردن بعدة صواريخ باليستية.

وسبق أن تداولت وسائل إعلام أنباء عن الضربة، إذ نقلت "رويترز" عن موقع "أكسيوس" إطلاق صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أميركية في الأردن، فيما أفادت وكالة "فارس" نقلاً عن مصادر عربية بسماع دوي انفجارات في سماء الأردن.

وفي سياق متصل، أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة أن قواتها استهدفت 3 ناقلات نفط مخالفة وأوقفتها بعدما واصلت الإبحار في مسار غير آمن وغير قانوني، مع التأكيد على فرض إيران إدارتها الكاملة على مضيق هرمز.

وسبق أن حذّر حرس الثورة "عامة الناس في الدول التي يتمركز فيها الجنود الأميركيون من البقاء قريبين منهم"، وذلك بعدما "غادر العديد من ضباط وجنود الجيش الأميركي المعتدي قواعدهم خوفاً من نيران المقاتلين الإسلاميين، واتخذوا من المباني في المدن أماكن لارتكاب جرائمهم".

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