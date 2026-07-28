الاحتلال الصهیوني يقصف مناطق وينفذ تفجيرات في أقضية صور والنبطية ومرجعيون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اعتدت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية، بحسب ما أفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان.

تفجيرات في قضاءَي النبطية ومرجعيون

ومساء أمس، نفّذ "جيش" الاحتلال تفجيراً في محيط بلدة القنطرة، بالإضافة إلى تسجيل تفجيرَين عنيفَين في بلدة مركبا قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تفجير عنيف آخر في دير سريان.

أما عصر أمس، فنفذ الاحتلال 3 تفجيرات ضخمة ومتتالية في بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية، أحدثت دوياً تردد صداه في معظم البلدات الجنوبية.

تفجير في قضاء صور

وأفاد مراسل الميادين بأن "جيش" نفّذ تفجيراً بين بلدتي مجدل زون والمنصوري قضاء صور كذلك.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، منها النسف وإحراق المنازل والتفجيرات والتمشيط بالرشاشات، في سياق خرقه لـ "وقف إطلاق النار".

وتأتي هذه الاعتداءات في وقتٍ تفاوض السلطة السياسية في لبنان الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، وبرعاية أميركية، وفي ظل الإعلان عمّا يسمى "اتفاق الإطار".

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