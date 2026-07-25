العتبة الحسينية تقيم مخيما طبيا في البصرة لخدمة الزائرين المتوجهين الى كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقامت هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، وبإشراف مباشر من مركز إدارة العمليات والكوارث الصحية، مخيما طبيا متكاملا في محافظة البصرة، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لزائري الإمام الحسين (عليه السلام)، وذلك ضمن خطتها الخاصة بخدمة الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة.

وقال المركز في بيان له، إن "هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، وبإشراف مباشر من مركز إدارة العمليات والكوارث الصحية، اقامت مخيما طبيا متكاملا في محافظة البصرة، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لزائري الإمام الحسين (عليه السلام)، وذلك ضمن خطتها الخاصة بخدمة الزائرين المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة".

وأوضح أن "هذا المخيم الطبي الطارئ يأتي برعاية ودعم مباشر من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وذلك بهدف خلق بيئة صحية آمنة وتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية المجانية للوافدين والمشاركين في إحياء زيارة الاربعين".

وأضاف أن "اختيار موقع المخيم وتجهيزه جرى وفقا لدراسة ميدانية دقيقة تضمن سرعة الاستجابة الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة، حيث تم رفد المخيم بكافة المستلزمات العلاجية والأدوية الضرورية، فضلا عن تهيئة الطواقم الطبية و التمريضية المتخصصة للعمل على مدار الساعة دون انقطاع".

يأتي إقامة المخيم الطبي ضمن استعدادات هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة لخدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام) المتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة، ولا سيما خلال الزيارات المليونية، حيث تسعى الهيئة إلى توفير الرعاية الصحية والعلاجية للزائرين في مختلف المحافظات والطرق المؤدية إلى كربلاء، عبر نشر المفارز والمخيمات الطبية وتقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة.

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