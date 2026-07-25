العتبة الحسينية تواصل تقديم خدماتها لزائري الأربعين في ذي قار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تواصل كوادر العتبة الحسينية المقدسة، تقديم خدماتها المتنوعة لزائري الإمام الحسين (عليه السلام) المتوجهين نحو محافظة كربلاء المقدسة، عبر محافظة ذي قار، وذلك بتوجيه مباشر من ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بهدف توفير الأجواء الملائمة للزائرين.

وقال مسؤول مجمع الامام الحسين (ع) والمشرف على موكب العتبة الحسينية في ذي قار، الشيخ حسين علي العسكري في حديث لـ(الموقع الرسمي) إنه "بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، تواصل كوادر موكب العتبة الحسينية المقدسة بتقديم خدماتها المتنوعة في محافظة ذي قار لزائري الامام الحسين (عليه السلام) المتوجهين نحو محافظة كربلاء المقدسة وذلك بهدف توفير الأجواء الملائمة لراحة الزائرين وتسهيل مسيرتهم"، مشيرا إلى أن "الموكب يواصل تقديم خدماته لزائري الاربعين في المحافظة للسنة الـ(3) على التوالي".

وأوضح أن "الموكب يتضمن عدة محطات خدمة رئيسية، من بينها محطة خاصة لإرشاد التائهين، ومحطات للاستفتاءات الشرعية مخصصة للرجال والنساء، فضلا عن تقديم الدعم الطبي من خلال مفرزتين طبيتين كادرهما مجهز للتعامل مع الحالات المختلفة".

و أضاف أن "الموقع يضم أيضا معرضا صوريا يجسد تضحيات شهداء الحوزة العلمية الذين استجابوا لفتوى الدفاع الكفائي، إلى جانب توفير وجبات الطعام والشراب، وتجهيز أماكن استراحة مكيفة ومجهزة لضمان راحة الوافدين".

وتسعى العتبة الحسينية المقدسة من خلال هذه المبادرات الخدمية المتكاملة إلى إسناد حركة الزائرين عبر المحاور الرئيسية، وتوفير كافة المتطلبات اللوجستية والدينية والصحية التي تضمن سلامة و انسيابية المسير نحو كربلاء المقدسة.

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