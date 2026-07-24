افتتاح ثلاثة منافذ رئيسة لتوزيع وجبات الطعام لزائري الأربعين في العتبة العباسية 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ افتتح قسم المضيف في العتبة العباسية المقدسة، ثلاثة منافذ رئيسة لتقديم الطعام للزائرين ضمن خطته الخدمية الخاصة بزيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال معاون رئيس القسم السيد حسن محمد هاشم: إنّ "القسم افتتح ثلاثة منافذ رئيسة موزعة في المدينة القديمة، شملت شارع باب قبلة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وشارع الحوراء زينب (عليها السلام)، وباب بغداد، إضافة إلى موقع القسم".

وأضاف، أنّ "الخطة تتضمن توزيع أكثر من 100 ألف وجبة طعام يوميًّا، موزعة على ثلاث وجبات، لتلبية احتياجات الزائرين الوافدين إلى مدينة كربلاء المقدسة".

وأوضح هاشم، أنّ جميع مواقع تقديم الخدمة جُهزت بمطابخ ومعدات متكاملة، إذ تُنفذ عمليات إعداد الطعام وتوزيعه داخل الموقع نفسه، مما يسهم في انسيابية العمل وسرعة إيصال الوجبات إلى الزائرين.

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