اعتراف أمريكي بإصابة 100 جندي بضربات صواريخ ايرانية في أيام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد مسؤولون أميركيون لشبكة "سي بي أس نيوز" بأنّ نحو 100 جندي أميركي أُصيبوا من جراء الضربات الإيرانية التي استهدفت القواعد العسكرية الأميركية في منطقة "الشرق الأوسط" خلال الشهر الحالي.

وأكّد المتحدّث الرسمي باسم البنتاغون، شون بارنيل، هذه الأرقام في بيان للشبكة الأميركية، معترفاً بأنّ ما يقارب من 100 عسكري "اعتُبروا مصابين بدرجة ما من الإصابة منذ 7 تموز/يوليو الجاري".

وفي السياق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تفاصيل جديدة حول الهجمات الإيرانية التي استهدفت الوجود العسكري الأميركي، حيث بيّنت أنّ قاعدة "موفق السلطي" الجوية (الأزرق) في الأردن تعرّضت لثلاث هجمات صاروخية إيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إحدى هذه الهجمات أصابت مباني سكنية مسبقة الصنع يقيم فيها الجنود الأميركيون، ما أدى إلى مقتل جنديين، في حين أنّ شظايا الهجوم الأول على القاعدة أصابت صالة الألعاب الرياضية، متسببةً في وقوع إصابات عديدة بين الجنود

اعتراف أميركي بمقتل وإصابة جنود في العراق والأردن

وفي إطار الإقرار الرسمي بحجم الخسائر التي تكبّدتها قوات الاحتلال الأميركي في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن مقتل وإصابة عدد من جنودها في العراق والأردن، وذلك في سياق الهجمات الإيرانية الأخيرة المتواصلة التي استهدفت القواعد الأميركية في المنطقة.

وأفادت القيادة الأميركية بمقتل جندي أميركي وإصابة جندي آخر في شمال العراق، خلال محاولة تفكيك مسيّرة إيرانية انتحارية يوم السبت، الـ18 من تموز/يوليو الحالي.

وكانت "سنتكوم" قد أقرّت، في وقت سابق، بمقتل 3 جنود خلال عملية عسكرية نُفّذت في الأردن بتاريخ 17 تموز/يوليو الحالي.

يُشار إلى أنّ الإدارة الأميركية والقيادة المركزية تواصلان التكتّم الشديد على تفاصيل الخسائر الشاملة التي تتكبّدها القوات الأميركية الموجودة في عدد من القواعد العسكرية في المنطقة والتي تتعرّض لضربات مستمرة.

وعلى وقع هذه الضربات، تتصاعد حدّة الردود الغاضبة والانقسامات الحادة داخل الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأميركية، عقب مقتل الجنود الأميركيين، وسط مطالبات نيابية متزايدة بوقف العدوان الغاشم على إيران لمنع وقوع المزيد من القتلى في صفوف جنودها.

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