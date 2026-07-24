توقيع 25 وثيقة ضمن 9 قرارات في ختام اجتماع منظمة شنغهاي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وقع وزراء خارجية المنظمة، عقب انتهاء أعمال الاجتماع، الوثائق التي جرى بحثها ومناقشتها خلال الجلسات.

وانطلقت اليوم في منطقة تشولبون آتا في قرغيزستان أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي، إلى جانب إلقائه كلمة خلال الاجتماع، مباحثات ومشاورات مع عدد من نظرائه المشاركين.

كما يُنتظر أن يصدر عن الاجتماع بيان ختامي، يتضمن في أحد بنوده إدانة العدوان الذي نفذه النظام الأمريكي ضد إيران.

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