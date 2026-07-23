مشاركة أكثر من مليون و300 ألف زار إيراني في أربعينية الإمام الحسين (ع) بالعراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، تسجيل أكثر من مليون و300 ألف شخص في نظام "سماح" للمشاركة في زيارة الأربعين، مؤكدة اكتمال الاستعدادات الأمنية والخدمية وتسهيلات التنقل.

وقال المتحدث باسم الوزارة زيني وند، في مؤتمر صحفي، إن أكثر من مليون و300 ألف شخص سجلوا حتى الآن في نظام "سماح" للمشاركة في زيارة الأربعين.

وأضاف أن جميع الترتيبات الأمنية والخدمية، إلى جانب إجراءات تسهيل حركة وتنقل الزائرين، أصبحت جاهزة استعداداً للزيارة.

وأشار إلى أن إيران تربطها علاقات وتعاون مع الدول المجاورة، في إطار التنسيق المتعلق بملف الزيارة.

وفي العراق، قررت الحكومة برئاسة علي الزيدي، تخصيص مبلغ (52.5) مليار دينار للجهات المعنية والعتبات المقدسة، واستئجار (2400) حافلة لنقل الزائرين، إضافة للسيارات والباصات الحكومية، بهدف تهيئة وسائل النقل للزائرين.

ومنذ العشرين من شهر تموز الجاري، دخلت الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) حيز التنفيذ، بالتزامن مع بدء أصحاب المواكب بنصب مواكبهم على طول الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء، إيذاناً بانطلاق الاستعدادات الميدانية للزيارة، وسط عجز حكومي في توفير الكهرباء لمحافظات وسط العراق، ولاسيما محافظتي النجف وكربلاء.

.....................

انتهى / 323