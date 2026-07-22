بريطانيا تشارك أمريكا في عدوانها الغاشم على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفادت شبكة بلومبيرغ، بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام وافق على استخدام قواعد بريطانية لشن أمريكا عدوان عسكري على إيران.

ووفق الشبكة، فقد وافق بيرنام على استمرار استخدام الولايات المتحدة قواعد عسكرية بريطانية لشن عدوان عسكري غاشم تصنفه لندن بأنه "دفاعية" ضد إيران، مواصلا بذلك السياسة التي اعتمدها سلفه كير ستارمر.

وذكرت تقارير إعلامية أن القرار يتيح للقوات الأميركية استخدام قواعد بريطانية في عمليات عدوان عسكري غاشم على إيران؛ لأنّها تهدد المصالح والقوات الغربية في المنطقة، من دون اعتبار بريطانيا طرفا مباشرا في العدوان العسكري الغاشم.

وكان ستارمر قد ترأس، قبل مغادرته منصبه، اجتماعا لكبار الوزراء والمسؤولين لبحث سياسة لندن تجاه استئناف العدوان العسكري الامريكي الغاشم على إيران، وسط تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاق الضربات المتبادلة. ولم يصدر مكتب برنام حتى الآن بيانا رسميا مفصلا بشأن القرار.

ولوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية استهداف منشآت نووية إيرانية ما لم يتحقق اختراق دبلوماسي، وكان ترامب زعم في مناسبات كثيرة انه دمر المنشآت النووية في إيران.

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