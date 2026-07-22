وزارة الاتصالات توفر الإنترنت المجاني لزوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت وزارة الاتصالات، توفير خدمة الإنترنت المجاني لزائري الإمام الحسين (عليه السلام) داخل منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، وذلك بتوجيه مباشر من وزير الاتصالات مصطفى سند.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن "بتوجيه وزير الاتصالات مصطفى سند توفير خدمة الإنترنت المجاني لزائري الإمام الحسين (عليه السلام)، داخل منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان".

يشار الى أن وزارة الاتصالات وجّهت في حزيران الماضي، بتوفير خدمة الإنترنت المجاني على طريق الحلة – كربلاء لخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين (ع)، قبل أن توسع الوزارة المشروع ليشمل طريق بغداد – كربلاء، في إطار خطة متكاملة لتأمين تغطية مستقرة للاتصالات على مسارات الزائرين وتسهيل تواصلهم مع ذويهم والجهات الخدمية والأمنية.

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