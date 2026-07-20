تنظيم محاضرة تربوية بعنوان: (إضاعة الوقت بين الإفراط والتفريط) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نظم المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، محاضرة تربوية بعنوان: (إضاعة الوقت بين الإفراط والتفريط)، لطلبة مشروع حفظ القرآن الكريم في كربلاء المقدسة.

وقال مسؤول وحدة التحفيظ في معهد القرآن الكريم في كربلاء التابع للمجمع الشيخ علي الرويعي: إنّ "المحاضرة قدمها الدكتور حسام الربيعي، بيّن فيها أهمية استثمار الوقت وسبل المحافظة عليه والتحذير من هدره عبر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والتسويف".

وأضاف: أنّ "هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات التربوية والتعليمية التي ينظمها المعهد لطلبته الحفّاظ؛ بهدف ترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة، وتنمية الوعي بأهمية إدارة الوقت واستثماره، مما يسهم في بناء شخصية قرآنية متوازنة".

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