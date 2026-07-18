آية الله الشيخ عيسى قاسم: الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين الشيعة في البحرين تآكلت بشدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حذّر آية الله الشيخ عيسى قاسم، أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين، في رسالة له، من أن المسلمين الشيعة في البلاد يواجهون تهديداً وجودياً خطيراً. وقد نبّه آية الله قاسم في رسالته إلى واقع الحقوق السياسية والمدنية للشيعة في البحرين، مؤكداً أن المذهب الشيعي وكافة ركائزه الدينية في المملكة يواجهون تهديداً وجودياً جسيماً.

وفيما يلي نص رسالة آية الله الشيخ عيسى قاسم: بسم الله الرحمن الرحيم لقد تعرضت الحقوق السياسية للمواطنين الشيعة في البحرين وحقوقهم المدنية العامة لتآكلٍ شديد، حتى لم يكد يتبقى منها شيء، واتسعت بشكل هائل دائرة حرمانهم من هذه الاستحقاقات. لا مجال للتهاون في استعادة هذه الحقوق، بل لا بد من مواصلة المطالبة بها بجدية؛ إذ لا بد أن يأتي اليوم الذي تعود فيه هذه الحقوق إلى أصحابها الشرعيين والقانونيين. غير أن مصير المذهب الشيعي في البحرين -بما يشمله من علماء وخطباء وكُتّاب ومعلمين ودعاة، وكل من يتولى الإجابة عن المسائل الدينية والفقهية للناس- يواجه تهديداً وجودياً خطيراً؛ وهو وضعٌ يمتد ليشمل أيضاً معاناة السجناء وضحايا الأحكام الجائرة وغيرهم. ألا يوجد في أرجاء الديار الإسلامية، وبين الأمم أو الدول المسلمة، من ينكر الظلم، ويأمر بالمعروف، ويغضب لله؟! يا ناصر المظلومين، انصرنا؛ فأنت أعلمُ العالمين بأفعال الظالمين.