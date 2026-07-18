عقد ندوة فكرية في "جامعة النجف" بسكاردو إحياءً لذكرى الإمام خامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جمع الحدث علماء دين ومعلمين وطلاباً وأعضاءً في المؤسسة لاستعراض محطات من حياته وقيادته وإرثه الفكري. استُهل البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمات لعدد من العلماء، بمن فيهم حجة الإسلام الشيخ نثار عاملي، وحجة الإسلام الشيخ يوسف جوهري، ومدير "جامعة النجف" حجة الإسلام الشيخ محمد علي توحيدي، ونائب المدير الشيخ أحمد علي نوري. وفي كلمته، استذكر الشيخ نثار عاملي لقاءاته مع آية الله خامنئي وتحدث عن خصاله العلمية والأخلاقية. وأكد أن على المؤسسات التعليمية مواصلة تنظيم البرامج الأكاديمية والفكرية التي تساهم في بناء شخصية الأجيال الشابة وتطوير وعيها الفكري والعقائدي.

كما شدد على أهمية الربط بين المعرفة والعمل الميداني، موضحاً أن التعلم وحده لا يكفي ما لم يقترن بالخدمة والالتزام العملي. ووصف الشيخ عاملي الإمام خامنئي بأنه قائد ألهمت أفكاره حول الإيمان والمثابرة والمقاومة الكثير من المسلمين. وحث الطلاب على تقدير قيمة التعليم والتمسك بما وصفه بمبادئ الحق والكرامة والثبات. ومن جانبه، استعرض نائب المدير الشيخ أحمد علي نوري تجربته في حضور مراسم التشييع والدفن في مدينة مشهد.

وأشار إلى أن ذلك التجمع عكس مشاعر ومشاركة جماهيرية واسعة وعميقة، واصفاً إياه بأنه كان من أهم التجارب في حياته. كما أشاد بالمكانة العلمية لآية الله خامنئي، مؤكداً أن إسهاماته الفكرية والدينية ستظل مؤثرة في الأجيال القادمة. وفي سياق حديثه، أكد الشيخ نوري أن إرث الشخصيات الدينية يُحفظ ويُخلّد من خلال أفكارهم وتضحياتهم.