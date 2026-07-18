رجل دين بارز: مسيرة الأربعين ستكون فرصةً لخلق الأمل وتعزيز المقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح رجل دين إيراني بارز بأن مسيرة الأربعين لهذا العام ستشكل فرصة لبث الأمل وتعزيز المقاومة. وجاءت تصريحات حجة الإسلام عبد الفتاح نواب، ممثل قائد الثورة الإسلامية في شؤون الحج والزيارة، خلال اجتماع لخطباء ووعاظ الأربعين عُقد يوم الخميس في مدينة قم المقدسة. وقد أكد نواب أن مراسم الأربعين لهذا العام تتميز بخصائص فريدة. وقال: "ينبغي على خدام الأربعين وخطبائه استغلال هذه الفرصة الثقافية والروحية العظيمة من خلال تبيين مبادئ الثورة الإسلامية، وتعزيز روح المقاومة، وبث الأمل، وممارسة 'جهاد التبيين'، والترويج لنمط الحياة الإسلامي". وفي معرض استذكاره لقائد الثورة الإسلامية الراحل (الذي وصفه بالشهيد)، قال: "في السنوات السابقة، وقبل إيفاد الحجاج لأداء مناسك الحج، كنا نزور القائد الراحل ونسترشد بتوجيهاته، أما حج هذا العام فقد خيّم عليه الحزن لفقدان ذلك القائد العظيم".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، غمرتنا السعادة لأن الله تعالى، بفضله وحكمته، مَنَّ على الأمة الإسلامية والشعب الإيراني العزيز بقيادة حكيمة". وأشار رجل الدين البارز إلى أنه، ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، يجب إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على مبادئ الإمام والثورة الإسلامية خلال مسيرات وتجمعات الأربعين. وأوضح أن مبادئ الثورة الإسلامية تشمل قيماً مثل العدالة والحرية والوحدة والتضامن والاستقلال وعدم التبعية؛ وهي قيم تشكّل بمجملها -في كلمة واحدة- معالم الحياة الفاضلة. وختم قائلاً: "لذا، من الضروري وضع خطط لتبيين هذه المفاهيم ضمن برامج رحلة الأربعين، إذ يبدي الكثير من الزوار استعداداً أكبر لتلقي هذه التعاليم في ظل تلك الأجواء الروحانية".