انقطاع المياه عن 30 قرية في جاسك حصيلة العدوان الامريكي الليلة الماضية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة هرمزكان الايرانية أن هجوم العدو الامريكي على محطة تحلية مياه "بونجي" الواقعة غرب مدينة جاسك، في ساعات الصباح الباكر من اليوم السبت، تسببت في انقطاع كامل لمياه الشرب عن 20 قرية يبلغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة.

وفي هذا الهجوم، تم تدمير محطة ضخ سحب المياه الخام من البحر، وكذلك المحول الكهربائي التابع لمحطة تحلية "بونجي" التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 3150 متراً مكعباً يومياً، بشكل كامل.

ونتيجة لهذا الهجوم، انقطعت مياه الشرب حالياً بشكل كامل عن 20 قرية في المنطقة يبلغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة، وتعاني هذه القرى من أزمة انعدام المياه.

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