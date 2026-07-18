تدمير مسيرة MQ9 امريكية في سماء بوشهر جنوب ايران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم منتصف الليلة الماضية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز MQ9 في سماء بوشهر بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري تحت إشراف الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد، وذلك بحسب وكالة أنباء فارس.
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انتهى/ 278
18 يوليو 2026 - 14:07
رمز الخبر: 1841730
تمكن الحرس الثوري من تدمير مسيرة امريكية من طراز MQ9 في سماء محافظة بوشهر جنوب ايران.
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم منتصف الليلة الماضية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز MQ9 في سماء بوشهر بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري تحت إشراف الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد، وذلك بحسب وكالة أنباء فارس.
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