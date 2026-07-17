وزير إيراني يزور مرقد الامام الحسين (ع) ويتوقع عدد زوار بلاده خلال الاربعين 3 مليون

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ توقع وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني "ستار هاشمي" ان تشهد مدينة كربلاء حضورا مميزا للزوار الايرانيين خلال الزيارة الاربعينية مبينا ان التوقعات تشير الى دخول ما يقارب 3 مليون زائر ايراني لاداء مراسيم زيارة الاربعين الخاصة بالامام الحسين عليه السلام

وادى الوزير الايراني زيارة مرقد الامام الحسين عليه السلام في كربلاء برفقة القنصل الايراني في كربلاء.

وقال الوزير "ستار هاشمي" في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم ان اعداد المسجلين حاليا لزيارة العراق في اربعينية الامام الحسين وصل الى 600 الف وهناك تزايد في الاعداد حيث من المتوقع ان يصل اعداد الزوار الايرانين خلال الزيارة الى ما يقارب 3 مليون زائر ،موضحا ان الايرانيين الذين يدخلون العراق لزيارة المراقد المقدسة يصل سنويا الى 7 مليون زائر "

واضاف ان التهديدات الامريكية لبلاده ستحفز الكثير من الايرانيين الى زيارة الامام الحسين وان هذه الزيارة القادمة وهي زيارة الاربعين ستكون اكثر جمالية من السنين الماضية .

وقدم الوزير الايراني شكره نيابة عن الدولة الايرانية والشعب الايراني قدم شكره الى الشعب العراقي والعشائر العراقية والعتبات المقدسة للاستقبال الحافل لجنازة المرشد الشهيد السيد علي الخامنئي ولحسن الضيافة والكرم لزوار الامام الحسين القادمين من ايران .

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