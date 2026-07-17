استعدادات للحشد الشعبي لتأمين إحياء اربعينية الإمام الحسين (ع) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بحث رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم الخميس، استعدادات زيارة الاربعين.

وذكرت الهيئة في بيان لها ان"محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي استقبل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي ومدير عام مديرية الجهد الخدمي والهندسي احمد عباس المالكي، ومدير أمن هيئة الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة احمد الموسوي في لقاءٍ رسمي جرى بمبنى ديوان المحافظة".

واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة المحلية وهيئة الحشد الشعبي، ولا سيما الاستعدادات الجارية لاحياء أربعينية الامام الحسين (ع)".

وأكد الجانبان "أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية وهيئة الحشد الشعبي، لاستقبال ملايين الزوار من داخل وخارج العراق لاحياء هذه المناسبة المليونية".

واكد رئيس الأركان "استعداد كافة تشكيلات الحشد الشعبي للمشاركة في الخطة الامنية والخدمية الخاصة بالزيارة"، مشيرا إلى ان "الجهد الخدمي سيباشر عمله في اسناد الدوائر الخدمية وسيستمر عمله إلى ما بعد زيارة أربعينية الامام الحسين (ع)".

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