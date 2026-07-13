الحرس الثوري ينفذ عمليات عسكرية استهدف خلالها قواعد أمريكية في دول المنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نفذ الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية في إيران فجر اليوم الاثنين عمليات عسكرية استهدف خلالها القوعد الأمريكية في قاعدة الأمير حسن" في الأردن، والشيخ عيسى في البحرين و علي سالم بالكويت.

وقال الحرس الثوري في بيان له أنه وفي الليلة الماضية، وبعد عملية قامت بها القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية لإيقاف سفينتين متورطتين، اللتين أطفأتا أنظمتهما وتحركتا في مسار غير قانوني، مما عرّض الملاحة في مضيق هرمز للخطر، كشفت القوات الأمريكية "التي تقتل الأطفال" مرة أخرى عن طبيعتها الوحشية من خلال التعدي على القواعد الساحلية التابعة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من الرد على التعديات، أدت إلى إضرام النيران في عدة مخازن كبيرة للصواريخ ومخازن الوقود في القاعدة الجوية "الأمير حسن" في الأردن، وذلك عن طريق إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي وقت لاحق أعلن الحرس الثوري أن مجاهدي الجوفضاء التابعون للحرس الثوري تمكنوا في لمرحلة الثانية من الرد من تدمير مراكز مهمة لإصلاح وصيانة المروحيات، ومنصة طائرات الاستطلاع الإلكترونية من طراز P-8، ومركز قيادة وتحكم الطائرات بدون طيار التابع للجيش الأمريكي القاتل للأطفال، في قاعدة أمريكية في منطقة الشيخ عيسى في البحرين.

وأكد الحرس الثوري أن مجاهدي قوة الجوفو فضاء تمكنوا في المرحلة الثالثة من عملية "المعاملة بالمثل" من تدمير مخازن الوقود وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في القاعدة الأمريكية في علي سالم بالكويت، بالإضافة إلى نظام راداري استراتيجي من نوع "إف بي إس" في قاعدة أحمد الجابر.

وأوضح أن عمليات "المعاملة بالمثل" مستمرة. وأضاف: "مضيق هرمز هو أرضنا، ولن نسمح لجيش مارق وقاتل للأطفال من جهة أخرى من العالم بمواصلة تدخلاته غير القانونية فيه".

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