استعدادات خاصة لاستقبال الزائرين بزيارة الأربعين في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اصدر نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية الفريق أول الركن قيس المحمداوي، توجيهات عاجلة خاصة بزيارة الأربعين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها ان "نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية الفريق أول الركن قيس المحمداوي يواصل عقد المؤتمرات التخصصية مع الجهات المعنية، إذ ترأس مؤتمراً موسعاً في مقر القيادة، بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية والقيادات والمديرين في وزارة الداخلية، كما ضمّ المؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قادة الشرطة في محافظات( بابل، والنجف الأشرف، والديوانية، والمثنى، وذي قار، وواسط، ومدينة سامراء المقدسة)"، مبينا انه "جرى خلال المؤتمر بحث تطبيق الخطط الخاصة بعمل هيئة المنافذ الحدودية وتنظيمها، والاستعدادات الخاصة بها لاستقبال الزائرين، فضلاً عن مناقشة خطة محور تشكيلات وزارة الداخلية لإنجاح ذكرى زيارة أربعينية سبط النبوة الإمام الحسين (عليه السلام)".

وتابع "تم استعراض آخر الاستعدادات الأمنية والخدمية، ومناقشة آليات التنسيق العالي بين مختلف القطعات الأمنية والجهات الخدمية الساندة ،لتوفير أقصى درجات الحماية والانسيابية لجموع الزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى بحث مبدأ المناورة والمطاولة للقطعات الأمنية".

ووجّه نائب قائد العمليات المشتركة "بجملة من التوصيات المهمة، من بينها ضرورة تنظيم ساحات الإركاب المخصصة لنقل الزائرين لضمان تفادي الزخم والازدحامات"، مؤكداً "على تفعيل دور مفارز المرور والدفاع المدني في المحاور كافة، فضلاً عن تعزيز دوريات النجدة لتقديم الدعم الفوري وتأمين الطرق والمفاصل الحيوية طيلة أيام الزيارة المباركة، والتركيز على مسير الزائرين خاصة في الأوقات الليلية".

وشدد "على الأهمية الكبيرة والمحورية لزيارة الأربعين باعتبارها حدثاً مليونياً عالمياً يجسد قيم التلاحم والعطاء"، مؤكداً على "ضرورة تضافر الجهود الأمنية والخدمية كافة لإظهار هذه المناسبة بالشكل الحضاري والمشرف الذي يليق بمكانتها العظيمة في نفوس المسلمين، وبعمقها الإنساني والرسالي أمام العالم أجمع".

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