سفينة حاويات تتعرض لحادث قبالة سواحل عُمان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلاً عن المنظمة، أنه تم تلقي تقرير عن وقوع حادث على بعد 9 أميال شرق عُمان. وأكدت السلطات العسكرية تعرّض سفينة حاويات لأضرار في الجزء الخلفي، مما أدى إلى اندلاع حريق على سطحها.

يُعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي يستهدف السفن خلال حوالي 12 ساعة، وذلك بعد إعلان إغلاق مضيق هرمز بسبب الإجراءات العسكرية الأمريكية. ويبدو أنه مع استمرار تحركات الجيش الأمريكي في المضيق، سيظل هذا الممر المائي الاستراتيجي غير آمن ومغلقاً.

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