شهيد وعدد من الجرحى.. الكيان الصهيوني يواصل اعتداءات على مناطق في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد مراسل الميادين ارتقاء شهيد وإصابة 4 أشخاص على الأقل في حصيلة غير نهائية لغارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المنصوري في قضاء صور، جنوبي لبنان، اليوم السبت.

وأشار المراسل إلى أنّ "جيش" الاحتلال عمد إلى إلقاء قنابل صوتية على بلدة المنصوري قبل استهدافها بغارات من طائرات حربية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ قوّة إسرائيلية معادية توغلت باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة بيت ياحون، في قضاء بنت جبيل.

وشهدت الساعات الماضية سلسلة اعتداءات إسرائيلية على عدّة بلدات في الجنوب. إضافةً إلى أعمال تفجير وتجريف نفذتها القوات الإسرائيلية في عددٍ من القرى.

وشنّ الاحتلال غارة من مسيّرة على بلدة مجدل زون في قضاء صور. واستهدف بغارة من مسيّرة بلدة كفرتبنيت. ونفذ الاحتلال تفجيراً في المنطقة الواقعة بين أرنون وكفرتبنيت في قضاء النبطية.

ونفذ الاحتلال تفجيراً ضخماً في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، بالتزامن مع إحراق منازل في حولا بقضاء مرجعيون. وأضرم الاحتلال النيران في بلدة الخيام بالتزامن مع عملية تمشيط واسعة.

4322 شهيداً منذ 2 آذار/مارس 2026

وبحسب آخر الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت الحصيلة التراكمية الإجمالية منذ توسع العدوان على البلاد في 2 آذار/مارس الماضي وحتى اليوم 11 تموز/يوليو الجاري، إلى 4322 شهيداً و12210 إصابات

ويواصل الاحتلال انتهاكه وقف إطلاق النار منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، ومنذ التوصّل إلى مذكّرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا والتي تنصّ على وقف القتال على جميع الجبهات، وخاصة لبنان.

في المقابل، شدّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على ثبات المقاومة في الميدان حتى تحرير الأرض، مؤكّداً أن لا حلّ في لبنان إلا بالإنسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، ومشيراً إلى مئات الخروقات التي حصلت منذ وقف إطلاق النار.

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