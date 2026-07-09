لحظات لا تتكرر.. الجماهير الغفيرة تستقبل جثمان قائد الأمة الشهيد في رحاب سيد الشهداء (ع) بكربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وصل جثمان قائد الأمة الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي إلى مرقد الإمام الحسين (ع) في مدينة كربلاء المقدسة، وسط حشود جماهيرية كبيرة شاركت في مراسم التشييع والوداع.

وكان قد وصل الجثمان الطاهر إلى «باب القبلة» في مرقد الإمام الحسين (ع)، وسط أجواء مهيبة وحضور واسع من المشيعين، في مراسم تأتي بعد عقود من الفراق.

وكانت المركبة التي تقل الجثمان قد دخلت إلى شارع العباس في كربلاء المقدسة، وسط استقبال جماهيري حاشد ومشاركة كبيرة من المواطنين في مراسم التشييع.

وتشهد شوارع كربلاء المقدسة ازدحاماً كبيراً بالحشود التي ترافق موكب التشييع، فيما تسود أجواء من الحزن والتأثر بين المشاركين الذين يواصلون مرافقة الجثمان باتجاه منطقة بين الحرمين.

الشيخ عبد المهدي الكربلائي يؤمّ الصلاة على جثمان قائد الأمة الشهيد في مرقد الإمام الحسين (ع).

أُقيمت صلاة الجنازة على جثمان قائد الأمة الشهيد آية الله علي الخامنئي في مرقد الإمام الحسين (ع) بمدينة كربلاء المقدسة، بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

وكان جثمان السيد الولي علي الخامنئي الطاهر قد وصل إلى مدينة كربلاء المقدسة بعد مراسم استقبال رسمية وشعبية أُقيمت في مطار النجف الأشرف مساء الثلاثاء.

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