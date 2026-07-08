نوري المالكي: تخليد السيد الشهيد الخامنئي واجب لرجل وقائد عظيم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، ئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي، وشدد على أن الرسالة العراقية الواضحة من خلال تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد علي الخامنئي (رض) هي، أن "الجمهورية الإسلامية ليست بمفردها، بل إن لها من يقف معها ويساندها، وأنها على الحق، ولها أنصار كثر في مختلف بقاع العالم، حتى وإن لم تتمكن بعض الشعوب من التعبير عن ذلك علناً بسبب الأوضاع السياسية التي تعيشها".

واضاف المالكي في تصريح له من النجف الاشرف أن "تخليد إرث السيد الشهيد علي الخامنئي وحضور مراسم التشييع واجب؛ لأنه قائد عظيم ثبت وصمد وواجه وحقق النصر للشعب الإيراني".

واكد رئيس الوزراء العراقي الاسبق، أن "كل ما يقدمه الشعب العراقي بحضوره مراسم التشييع وبقية المواقف، وإن كان كبيراً، يبقى قليلاً بحق هذا الرجل العظيم الذي صنع مستقبلاً كبيراً ليس للشعب الإيراني فحسب، وإنما لعموم دول المنطقة"؛ بحسب ما افادت به وكالة الانباء العراقية (واع).

واوضح: كل ما نقدمه اليوم يصب في إطار الحاجة لتخليد ذكرى هذا القائد العظيم الذي ثبت، وصمد، وواجه دولاً كبرى عُرفت بقدراتها العسكرية الضخمة، حيث تمكن من تحقيق الانتصار، وانتصر معه الشعب الإيراني بفضل الصبر، والصمود، والصلابة رغم حجم التحديات والخسائر"؛ لافتا الى أن "النتائج تجسدت بما حققته الجمهورية الإسلامية من نجاحات، سواء في مضمار المفاوضات السياسية أو في جبهات المواجهة".

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