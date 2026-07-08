الخارجية الايرانية: القوات الإيرانية ستستهدف مصدر الاعتداءات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان بشأن الهجمات العدوانية الأمريكية والانتهاك الفاضح لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب: إن القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما أثبتت مراراً، لن تتردد في الدفاع عن وحدة الأراضي والسيادة الوطنية والأمن القومي لإيران في وجه العدوان العسكري الأمريكي، واستناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وستستهدف أيضاً منطلق ومصدر العدوان.

وفيما يلي نص البيان:

إن جيش أمريكا الإرهابي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو/ تموز 2026، وبانتهاك صريح للبند 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، ارتكب عدواناً عسكرياً ضد عدة مراكز للمراقبة والرصد على السواحل الجنوبية لإيران. كما تُشكّل هذه الهجمات العدوانية انتهاكاً فاضحاً للبند 1 من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المتعلقة بوقف العمليات العسكرية.

إن تكرار الهجمات غير القانونية ضد إيران، إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأمريكية الليلة الماضية بإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، والذي تلتزم به الحكومة الأمريكية بموجب البند 10 من مذكرة التفاهم، فضلاً عن انتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، واستمرار الاعتداءات العسكرية والأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد لبنان، كل ذلك يجعل الأجزاء المهمة والأساسية من تفاهم إنهاء الحرب بلا أثر. وتقع مسؤولية العواقب الخطيرة لهذا التصعيد على عاتق النظام الأمريكي الناقض للعهود.

كما أكدت وزارة الخارجية بشدة على الالتزام القانوني الدولي لجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة الواقعة على الضفة الجنوبية للخليج الفارسي، بمنع الأطراف المعتدية من استخدام أراضيها وإمكانياتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشددت على أن أي تعاون في ارتكاب جريمة العدوان ضد إيران يُعتبر تواطؤاً وشراكة في الجريمة.

وتدين وزارة الخارجية بشدة الهجمات العدوانية والانتهاكات المتكررة للعهود من قبل أمريكا، وإذ تذكّر بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام لهذه المنظمة بمسؤولياتهما تجاه السلام والأمن الإقليمي والدولي، تؤكد أن القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما أثبتت مراراً، لن تتردد في الدفاع عن سلامة الأراضي والسيادة الوطنية والأمن القومي لإيران في وجه العدوان العسكري الأمريكي، واستناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وستستهدف أيضاً منطلق ومصدر العدوان.

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