تمديد موعد استلام البحوث للمؤتمر التمهيدي الثاني لإحياء ذكرى ألفية حوزة النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يقيم المؤتمرَ التمهيدي الثاني لإحياء ذكرى ألفية حوزة النجف الأشرف مركزُ الشيخ الطوسي للدراسات والتحقيق التابع للهيأة العُليا لإحياء التراث في العتبة العبّاسية المقدّسة، بالتعاون مع جمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعة الكفيل، وجامعة الكوفة/ مركز دراسات الكوفة، وكلّية الإمام الكاظم (عليه السلام)/ أقسام النجف، تحت شعار (حوزة النجف الأشرف: ألف عامٍ من العطاء)، وبعنوان (العطاء العلمي والمعرفي لحوزة النجف الأشرف من القرن التاسع إلى الثاني عشر للهجرة).

وأكّدت اللجنةُ التحضيريّة للمؤتمر أنّ تمديد مدّة استلام البحوث جاء استجابةً لكثرة الطلبات الواردة من الباحثين، إذ تقرّر أن يكون آخر موعدٍ لاستلام البحوث كاملةً يوم 6 آب 2026، بدلًا من الموعد السابق، بما يُتيح الفرصة أمام عددٍ أكبر من الباحثين للمشاركة وإثراء محاور المؤتمر بدراساتٍ علميّة رصينة.

ومن المقرّر أن تنطلق فعّالياتُ المؤتمر يومَي 16 و17 أيلول 2026 في محافظة النجف الأشرف، بمشاركة نخبةٍ من الباحثين والأكاديميين.

ويأتي المؤتمرُ ضمن جهود العتبة العبّاسية المقدّسة لإحياء ذكرى مرور ألف عامٍ على تأسيس حوزة النجف الأشرف، وتسليط الضوء على عطائها العلميّ والمعرفيّ وإسهاماتها الحضارية في مسيرة الأمّة الإسلامية.

......

انتهى/ 278