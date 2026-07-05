إصدار عددين خاصّين بذكرى عاشوراء من نشرتي الكفيل والخميس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، عددَينِ خاصَّينِ بذكرى عاشوراء من نشرتي الكفيل والخميس الأسبوعيّتَينِ.

وأشرف على إعدادهما مركزُ الدراسات والمراجعة العلمية التابع للقسم، ضمن جهوده الرامية إلى تقديم محتوى فكريّ وثقافيّ يواكب المناسبات الدينية، وينشر الوعي بين أفراد المجتمع.

وتضمّن العدد 1080 من نشرة الكفيل، والعدد 1095 من نشرة الخميس، مجموعةً من المقالات والموضوعات التي تناولت واقعة الطفّ الخالدة، وسلّطت الضوء على أبعاد النهضة الحسينية، وما حملته من قيم الإصلاح والتضحية والثبات على المبادئ.

ويأتي إصدار العددَينِ ضمن برامج قسم الشؤون الفكرية والثقافية، الهادفة إلى إحياء المناسبات الدينية عبر محتوى معرفيّ رصين، يعزّز الثقافة الحسينية، ويستلهم الدروس والعبر من نهضة الإمام الحسين(عليه السلام).

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