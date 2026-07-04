القناة 12 الإسرائيلية: المشيعون الإيرانيون يطالبون بالإنتقام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نقلاً عن قناة 12 الإسرائیلیة -وهي وسيلة إعلامية إسرائيلية تحظى بمتابعة واسعة- في سياق تغطيتها المستمرة لمراسم وداع "قائد الأمة"، الشهيد الإمام خامنئي، بأن "الملايين لا يزالون في طريقهم للمشاركة في موكب التشييع؛ إنهم يهتفون بشعارات تدعو إلى الانتقام من إسرائيل والولايات المتحدة".

وفي غضون ذلك، أكد قائد الحرس الثوري أن "من يراودهم حلم استسلامنا سيأخذون هذا الوهم معهم إلى القبر"، في حين يراقب الغرب عن كثب مجريات مراسم التشييع.

یجدر بالذکر أن قبيل الانطلاق الرسمي لهذه المرحلة، زار العديد من المسؤولين والمبعوثين الأجانب "مصلى طهران" لتکریم آیة الله الشهید علي خامنئي؛ وهو المكان الذي شهد، على مدى العقود الماضية، إلقاء العديد من خطاباته الرئيسية بصفته قائداً للجمهورية الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلی أن من المقرر أن تستمر المراسم لمدة أربعة أيام، كما ستُقام فعاليات مماثلة في العراق.