الأمن الإيرانية تتعهد بأخذ الثأر من الأعداء وتدعو للمشاركة في تشييع القائد الشهيد الإمام الخامنئي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وجّهت وزارة الأمن، دعوة إلى الشعب الإيراني للمشاركة في مراسم وداع القائد الشهيد.

وجاء في البيان أن إيران تعيش حالة حداد على قائدها الشهيد، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني ما زال، منذ أكثر من أربعة أشهر، يحيي ذكرى استشهاد قائد الثورة الإسلامية رمز العزة والاستقلال والاعتماد على الذات ورفض الخضوع ومواجهة الظلم.

وحمل البيان أمريكا والكيان الإسرائيلي المسؤولية عن أكبر جريمة ومؤامرة إرهابية في التاريخ المعاصر، معتبراً أن هذه الحادثة خلفت جراحاً عميقة في نفوس الإيرانيين وأحرار العالم.

وأكدت الوزارة أن مشاعر الحزن والغضب لدى الإيرانيين وأنصارهم لن تهدأ إلا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة والقصاص يمثل، وعداً إلهياً.

وأضافت أن الشعب الإيراني أظهر، عقب هذه الحادثة، تماسكاً ووحدةً واسعةً حول قيادة الثورة الإسلامية، مؤكدة استمرار التزامها بمسيرة الجهاد والمواجهة.

كما دعت الوزارة الجماهير إلى المشاركة الواسعة في مراسم التشييع، تكريماً للقائد الشهيد وسائر الضحايا الذين ارتقوا في الأحداث الأخيرة، مؤكدة في الوقت نفسه تجديد البيعة لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي.

وشدد البيان على مواصلة السعي للثأر لدماء القائد الشهيد وشهداء الحروب المفروضة، وملاحقة المسؤولين عن تلك الأحداث، مؤكداً العمل على إزالة التهديدات التي تمثلها أمريكا والكيان الإسرائيلي وحلفاؤهما للمنطقة..........

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