طائرة إيرانية مدنية تكسر الحصار على صنعاء تقلّ وفدا رسميا للمشاركة بتشييع الشهيد الامام الخامنئي(ره)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقلّت طائرة إيرانية مدنية، أمس، أكثر من 200 مواطن يمني من المرضى والمسافرين العالقين في الخارج، بحسب ما نقلته وكالة "سبأ".

بالتوازي، وصل الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية إلى طهران للمشاركة في تشييع قائد الثورة والجمهورية السيد الشهيد علي خامنئي. وكان الوفدُ قد غادر مطار صنعاء الدولي صباح اليوم عبر الطائرة الإيرانية.

الحصار على المجال الجوي اليمني

الجدير بالذكر أنّ قوات تحالف العدوان فرضت في الـ 9 من آب/أغسطس من العام 2016، حظراً على المجال الجوي اليمني، ما أدّى إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل أمام الرحلات التجارية.

وشمل الحصار منع نقل البضائع التجارية عبر المطار، فضلاً عن الأدوية وغيرها، ما تسبّب بخسائر اقتصادية وبشرية، وتفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

ورغم استئناف رحلات محدودة لوجهات معيّنة في فترات لاحقة، إلا أنّ المطار تعرّض لاحقاً لعدة إغلاقات وضربات، بما في ذلك هجمات دمّرت أجزاء واسعة منه.

وللإشارة، فإنّ مطار صنعاء يمثّل الشريان الرئيسي لليمن، ما يخدم قرابة 80% من تعداد الجمهورية اليمنية، أي نحو 20 مليون نسمة.

تشييع الشهيد السيد علي خامنئي

وبدأت اليوم الجمعة 3 تموز/يوليو مراسم تشييع الشهيد السيد علي خامنئي، في مراسم تستمر عدة أيام وتتنقّل بين عدة مدن في إيران والعراق.



وتتوالى الوفود الرئاسية والبرلمانية الدولية وقادة جبهة المقاومة إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم وداع وتشييع السيد خامنئي، وسط توقّعات بمشاركة ممثّلين عن نحو 100 دولة.

يذكر أنّ قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي استشهد في مقرّ عمله في "بيت القيادة" أثناء أدائه مهامه، وذلك في إثر عدوان أميركي- إسرائيلي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، الواقع في 28 شباط/فبراير الماضي.

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