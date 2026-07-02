الكنيست الإسرائيلي يصادق على تشديد القيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى تشديد القيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع القانون حظي بتأييد 50 نائباً مقابل معارضة 36، ويتضمن فرض شروط على تشغيل أنظمة الصوت في المساجد، مع منح الشرطة صلاحيات لإيقاف المخالفات ومصادرة الأجهزة في حال عدم الالتزام.

وبحسب مشروع القانون، سيتم فرض غرامات مالية على تشغيل مكبرات الصوت من دون ترخيص أو مخالفة شروطه، فيما تقول الجهات الداعمة له إن الهدف هو الحد من "الضوضاء"، بينما يواجه المشروع انتقادات باعتباره يمس الشعائر الدينية.

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