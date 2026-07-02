استعدادات خاصة بإحياء ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ترأس الفريق أول الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية، في مقر القيادة، الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة استعدادات الخاصة بإحياء ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وذكر بيان للجنة العليا، ان "الاجتماع ضم قادة ومدراء وهيئات ركنٍ في وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، وقيادات عمليات بغداد وكربلاء المقدسة، وقيادتي شرطة النجف الأشرف وبابل، وهيئات الركن في قيادة العمليات المشتركة، وممثلي الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية".

وأضاف انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة العظيمة، التي من المتوقع أن يحييها الملايين من داخل البلاد وخارجها".

كما أصدر رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية "جملة من التوجيهات المهمة التي من شأنها إنجاح هذه الزيارة وتأمين حركة الحشود التي ستتوافد إلى المراقد المطهرة في عدد من محافظات البلاد، وفي مقدمتها النجف الأشرف وكربلاء المقدسة".

وشهد الاجتماع مجموعة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين، تعلقت بإنجاح هذه الذكرى الخالدة.

وفي ختام الاجتماع تم إقرار التوصيات والتعليمات المهمة التي تُفضي إلى خطط رصينة وواقعية قابلة للتطبيق، تتميز بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات الميدانية، وتُحدَّد فيها المهام والمسؤوليات والواجبات بالاسم مقرونة بالأماكن والتوقيتات.

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