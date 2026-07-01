الشرطة الأيرلندية تحقق في شبهة إضرام نار متعمد في قاعة صلاة إسلامية بوسط دبلن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ فتحت الشرطة الأيرلندية تحقيقاً في حادث يُشتبه في كونه عملاً متعمداً لإضرام النار في قاعة للصلاة الإسلامية وسط دبلن. اندلع حريق في "قاعة المدينة" (Al Madinah Hall) الواقعة في شارع تالبوت حوالي الساعة 3:30 عصراً بالتوقيت المحلي.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حيث تم إجلاء ثلاثة أشخاص بسلام من المبنى. وذكرت فرقة إطفاء دبلن أنه تم إرسال فرق إلى الموقع عقب ورود بلاغات عن تصاعد دخان من المبنى، الذي لحقت به أضرار جسيمة جراء الحريق. وقد فتحت الشرطة تحقيقاً جنائياً، وأفادت بأن عناصرها يتابعون مساراً محدداً للتحقيق.

ولا يعتقد المحققون حالياً أن الحريق مرتبط بالعنصرية أو بجماعات اليمين المتطرف. وتسبب الحادث في اضطراب كبير في حركة المرور بوسط المدينة، كما عُلّقت خدمات النقل العام في المنطقة مؤقتاً. وفي وقت لاحق، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، وجرى إغلاق المبنى واعتباره مسرحاً للجريمة بانتظار إجراء الفحوصات الجنائية.