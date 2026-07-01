قيادي في "الجماعة الإسلامية" يحث باكستان على استيراد نفط وغاز أرخص من إيران للحد من أزمة الطاقة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــحثّ لياقت بلوش، نائب رئيس حزب "الجماعة الإسلامية" في باكستان، الحكومة على استيراد النفط والغاز الطبيعي بأسعار أقل من إيران للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة المستمرة في البلاد، مشيراً إلى أن الإدارة الحالية أخفقت في اتخاذ خطوات جادة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وفي تصريحات للصحفيين في لاهور، انتقد بلوش قرار الحكومة بعدم خفض أسعار البنزين والديزل رغم انخفاض أسعار النفط العالمية.

ووصف الزيادة في الرسوم المفروضة على المنتجات البترولية بأنها "عمل ظالم"، معتبراً أن كلاً من الحكومة والمعارضة يتحملان المسؤولية عن السياسات التي تواصل إثقال كاهل المستهلكين. وقال بلوش: "إن رفض الحكومة خفض أسعار البنزين والديزل يُعد استغلالاً للجمهور"، مضيفاً أنه ينبغي لباكستان الاستفادة من إمدادات الطاقة منخفضة التكلفة المتاحة لدى جارتها إيران. كما دعا الحكومة إلى ضمان تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران -الذي طال تأجيله- مؤكداً أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز أمن الطاقة في باكستان وخفض تكاليف الوقود.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح بلوش إنشاء اتفاقية دفاع إقليمي مشتركة تضم كلاً من المملكة العربية السعودية وباكستان وإيران وتركيا وقطر. وأشار إلى أن اتفاقية كهذه ستساهم في إرساء سلام دائم في المنطقة، فضلاً عن تعزيز القدرات الدفاعية الجماعية للدول المشاركة. وشدد بلوش على أن تعزيز التعاون الإقليمي في مجالي الطاقة والأمن من شأنه أن يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة التي تواجه المنطقة.