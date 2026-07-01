مسؤولون وقادة من 40 دولة يحضرون مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد للثورة الاسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ سيحضر مسؤولون وقادة من 40 دولة مراسم وداع وتشييع جثمان القائد الشهيد سماحة آية الله السيد علي الخامنئي الاسبوع المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة مراسم وداع وتشييع جثمان القائد الشهيد القائد الشهيد الامام الخامنئي: إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير، سيحضر مراسم الوداع والتشييع شخصيات ونخب سياسية وثقافية وعلمية ودينية وأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتقديم واجب العزاء لجثمان القائد الشهيد في طهران.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة: كما سيشارك في المراسم مسؤولون رفيعو المستوى ورؤساء دول من نحو 40 دولة، تقديراً لمكانة القائد الشهيد الرفيعة.

وتابع: سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل مستوى الوفود والدول المشاركة وأسماء الشخصيات الحاضرة من قبل مسؤولي وزارة الخارجية.

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