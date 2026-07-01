إصدار كتاب بعنوان: "دروس في نقد الإلحاد المعاصر"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة كتابًا جديدًا بعنوان: (دروس في نقد الإلحاد المعاصر) من تأليف الدكتور حميد رضا شاكرين.

وأشرف على إصدار الكتاب المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم، ويأتي من ضمن سلسلة دراسات كلامية تُعنى بمعالجة القضايا الفكرية والعقدية وفق مناهج علمية متخصصة.

وقال المشرف على المركز السيد هاشم الميلاني: إنّ "الكتاب يسعى إلى تعريف القارئ خطوة بخطوة بتعقيدات هذا الموضوع، ووضع أدوات التحليل والنقد العقلاني بين يديه، بما يساعده على فهم أبرز الإشكالات الفكرية المعاصرة والتعامل معها بمنهج علمي رصين".

وأضاف أنّ "ترجمة هذا الأثر إلى اللغة العربية تمثل استجابة للتحديات الفكرية المشتركة التي يواجهها العالم الإسلامي، والحاجة إلى مصادر علمية متقنة وعميقة في هذا المجال، ولا سيّما ما يتعلق بتعزيز الأسس الفكرية والإيمانية لدى فئة الشباب والجامعيين".

..............

انتهى/ 278