إقامة ندوة خاصة بعنوان: «تراث القائد الشهيد للثورة؛ الرؤية الحضارية المستقبلية والأمة الإسلامية» في وكالة أبنا للأنباء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ برعاية وكالة أهل البيت (ع) الدولية للأنباء «أبنا» وبالتعاون مع المجمّع العالي الدولي للتعليم والبحوث التابع للحوزات العلمية، ندوة خاصة بعنوان «تراث القائد الشهيد للثورة؛ الرؤية الحضارية المستقبلية والأمة الإسلامية»، وذلك عشية مراسم التشييع التاريخية للمجاهد الكبير والقائد الشهيد للثورة الإسلامية.

ويشارك في الندوة كل من حجة الإسلام والمسلمين الدكتور ديرباز، عضو مجلس خبراء القيادة، وحجة الإسلام والمسلمين السيد موسوي زاده، مدير المجمع العالي الدولي للتعليم والبحوث في الحوزات العلمية، حيث سيستعرضان مختلف أبعاد الرؤية الحضارية المستقبلية للقائد الشهيد، ودورها في بناء الأمة الإسلامية وتعزيز مشروعها الحضاري.

ومن المقرر أن تُعقد الندوة يوم الأربعاء 10 تير 1405 هـ.ش، عند الساعة 3:30 عصرًا، في قاعة الاجتماعات التابعة لوكالة أهل البيت (ع) الدولية للأنباء «أبنا».

ويمكن للراغبيين من متابعة فعاليات الندوة عبر البث المباشر على منصة «أبارات» الخاصة بوكالة «أبنا» اضغط هنا.

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