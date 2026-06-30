إقامة ندوة علمية عن مجزرة سجن بادوش في ضوء القانون الدولي الإنساني 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ عقد قسمُ الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، ندوةً علميّةً إلكترونية متخصّصة بعنوان: "مجزرة نزلاء سجن بادوش في ضوء القانون الدولي الإنساني".

وأشرف على تنظيم الندوة المركزُ العراقيّ لتوثيق جرائم التطرّف التابع للقسم، بمشاركة عددٍ من الباحثين والأكاديميّين المختصّين في القانون الدوليّ وحقوق الإنسان.

وسلّطت الندوةُ الضوءَ على الأبعاد القانونية والإنسانية لمجزرة سجن بادوش، بوصفها واحدةً من أبشع الجرائم التي ارتكبتها الجماعاتُ الإرهابية بحقّ العراقيّين، كما ناقشت الآليّات القانونية الخاصّة بتوصيفها ومساءلة مرتكبيها وفق أحكام القانون الدوليّ الإنساني.

وقدّم الأستاذ عبد الخالق هادي الحسيني الورقة البحثية الرئيسة للندوة، فيما أدار جلساتها الباحث في المركز العراقيّ، الدكتور مصعب زبيبة، وشهدت مداخلات علمية ونقاشات تناولت الجوانب القانونية والتوثيقية للجريمة.

وتأتي هذه الندوة ضمن البرنامج العلمي الذي يتبنّاه المركزُ العراقيّ لتوثيق جرائم التطرّف؛ بهدف توثيق الجرائم والانتهاكات التي تعرّض لها العراقيّون.

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