شهيدتان بينهما طفلة حصيلة قصف استهدف خيام النازحين في خان يونس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نقلت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أرضاً تضم خياماً للنازحين في مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد المواطنة ديانا محمد سالم أبو دراز وابنتها الطفلة سوار ثائر أبو دراز، وإصابة عدد من المواطنين، إلى جانب اندلاع حريق وأضرار كبيرة في الخيام.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ263 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، والتي وُقعت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وكان خمسة شهداء، بينهم طفل، قد ارتقوا أمس الأحد، فيما أصيب مدنيون آخرون، جراء 11 انتهاكاً إسرائيلياً لـ”الهدنة”، تخللتها عمليات إطلاق نار ونسف منازل سكنية في مدينة غزة وجنوبي القطاع.

ووفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 نحو 1045 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3380 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,058 شهيداً و173,488 إصابة.

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