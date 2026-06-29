إقامة ندوة خاصة بعنوان: «التراث الاستراتيجي والحضاري للقائد الشهيد للأمة» في وكالة أبنا للأنباء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ برعاية وكالة أهل البيت (ع) الدولية للأنباء «أبنا» تنعقد ندوة خاصة بعنوان «التراث الاستراتيجي والحضاري للقائد الشهيد للأمة»، وذلك عشية مراسم التشييع التاريخي للمجاهد الكبير والقائد الشهيد للثورة الإسلامية.

ويشارك في الندوة كل من الدكتور راشد الراشد، الكاتب والناشط السياسي البحريني، والدكتور عصام العماد، الباحث والمفكر اليمني المستبصر، حيث سيتناولان بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد التراث الاستراتيجي والحضاري الذي خلّفه القائد الشهيد للأمة، ودوره في الفكر الإسلامي وقضايا الأمة.

ومن المقرر أن تُعقد الندوة يوم الاثنين 8 تير 1405 هـ.ش، الموافق 29 يونيو/حزيران 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة الاجتماعات في وكالة أهل البيت (ع) الدولية للأنباء «أبنا».

ويمكن للراغبين متابعة البث المباشر للندوة عبر منصة «آبارات» التابعة لوكالة «أبنا» اضغط هنا.

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