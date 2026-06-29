إطلاق برنامج ثقافيّ لتعزيز وعي الشباب بسيرة أهل البيت (عليهم السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة برنامجًا ثقافيًّا بعنوان: (حلقات البصيرة)؛ بهدف تعزيز وعي الشباب بسيرة الأئمة الأطهار (عليهم السلام).

وقال مدير مركز ملتقى القمر الثقافي التابع للقسم الشيخ حارث الداحي: "إنّ البرنامج يُقام بالتعاون مع مركز ارتقاء للتنمية المجتمعية في العاصمة بغداد، وانطلقت أولى جلساته بقراءة كتاب يتناول سيرة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ومناقشته، وشهدت حوارًا علميًّا وثقافيًّا مثمرًا، أدار محاوره الشيخ سالم البيضاني".

وأضاف "يهدف البرنامج إلى إيجاد مساحة معرفية للحوار والتفاعل، تسهم في تعميق ارتباط الشباب بسيرة أهل البيت (عليهم السلام)، وتعزز قدرتهم على استلهام قيمهم ومبادئهم في مختلف جوانب الحياة".

ويأتي البرنامج ضمن الأنشطة الثقافية التي ينظمها قسم الشؤون الفكرية والثقافية، لبناء جيل واعٍ ومثقف، يجمع بين المعرفة الدينية والفكر المستنير، ويستلهم من سيرة أهل البيت (عليهم السلام) منهجًا في الوعي والسلوك.

..............

انتهى/ 278