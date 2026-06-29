حزب الله: العدو الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار عبر غارات وتفجير مبان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، فجر الاثنين، أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي واصل أمس الأحد خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار، مؤكّدةً مجدداً أنّ ما أقدم عليه العدو يعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن.

وشجبت المقاومة هذه الممارسات مشددةً على أنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها، وتحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن وطنها وشعبها.

وفي تفاصيل الاعتداءات الميدانية التي نفذها "الجيش" الإسرائيلي، الأحد، شنّ الطيران الحربي غارة جوية استهدفت مبنى سكنياً في مدينة النبطية، تزامناً مع غارة جوية مماثلة نفذتها المقاتلات الحربية على مبنى سكني آخر في بلدة ميفدون. كما أغار الطيران المسيّر التابع للاحتلال على أرض مفتوحة في بلدة فرون.

وعلى صعيد الاعتداءات البرية وعمليات التدمير الممنهجة، أقدمت قوات الاحتلال على تفجير مبانٍ سكنية في بلدتي الطيبة وحداثا، بالإضافة إلى تنفيذ عملية تفجير أخرى في بلدة مجدل زون.

وفي إطار الترهيب المتواصل وممارسات العدوان ضد المدنيين، ألقت قوات الاحتلال قنابل صوتية بالقرب من الأهالي في بلدتي برج قلاويه وبرعشيت، كما قامت طائرات الاحتلال بإلقاء أجسام مشبوهة فوق بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت بجنوب البلاد.

يأتي ذلك فيما يواصل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته جنوبي لبنان، في انتهاكٍ لاتفاق وقف النار، ولما ورد في مذكرة تفاهم إسلام آباد والتي وقّعها الجانبان الإيراني والأميركي، والتي نصّت في بندها الأول على وقف الحرب في جميع الجبهات، بما يشمل لبنان.

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