تقرير مصور/ انعقاد مؤتمر "رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) ووحدة الأمة" في لاهور الباكستانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نظّم مجلس علماء منهاج القرآن الكريم مؤتمراً بعنوان "رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) ووحدة الأمة" في جامعة شيخ الإسلام بمدينة موديل تاون في لاهور. وجمع المؤتمر نخبة من كبار العلماء الإسلاميين، والقادة الدينيين، والشخصيات الروحية، والوجوه الاجتماعية من مختلف المذاهب والتيارات الفكرية. وأشاد المتحدثون بالتضحية الفريدة لأهل البيت (عليهم السلام)، ولا سيما الإمام الحسين (عليه السلام)، وأكدوا انّ الرسالة الخالدة لكربلاء بوصفها منبعاً للوحدة والعدالة والرحمة للأمة الإسلامية.