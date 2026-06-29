قصف باكستاني يسفر عن قتلى وجرحى في محافظات بأفغانستان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أفاد مصدر مطلع فجر الاثنين، بأن قصفاً باكستانياً طال مناطق في 3 محافظات حدودية بين البلدين.

وقال المصدر إنّ القصف أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين، في منطقة سمكني بولاية بكتيا وولاية باكتيكا جنوب شرق البلاد وفي محافظة كونار شرق البلاد.

وكانت باكستان، قد أعلنت وفق "أسوشيتد برس"، تنفيذها عملية برية وضربات على امتداد الحدود الأفغانية مما أدى إلى مقتل 29 مسلحاً.

وفي 10 حزيران/يونيو الجاري، أعلنت أفغانستان أن غارات باكستانية ليلية على محافظاتها الشرقية أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، من بينهم أطفال.

ويجدد هذا القصف التوترات بين الجارتين اللتين اشتبكتا لشهور ما أدى إلى مقتل المئات من الجانبين.

وتدهورت العلاقات بين البلدين الجارين بشكل مطرد منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 وتزايد العنف في المناطق الحدودية لباكستان.

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