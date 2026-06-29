آية اللّه  نوريّ الهمدانيّ: ينبغي أن تكون العلاقة بين المسؤولين وسماحة القائد علاقة "التابع والإمام"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل آية اللّه العظمى الشيخ حسين نوريّ الهمدانيّ، من المراجع العظام، الرئيس الإيرانيّ الدكتور مسعود بزشكيان، حيث رحّب به، متمنّيًا للحكومة التوفيق والسداد في أداء مهامّها، وقال: أعتقد أنّ إخلاصك وتديّنك يمكن أن يؤدّيا دورًا مؤثّرًا في إدارة شؤون البلاد وخدمة الشعب، وهذه الخصائص تمثّل رصيدًا قيّمًا للمسؤولين في مسيرة خدمة المواطنين.

وأشار سماحته إلى الظروف العصيبة التي عاشتها البلاد إبّان فترة الحرب المفروضة، قائلًا: لقد كانت الإدارة الناجحة للسوق في فترة الحرب من أهمّ الإنجازات للحكومة؛ بحيث لم يشعر المواطنون بأيّ نقصٍ في متطلّبات حياتهم اليوميّة. ففي حين نرى في كثيرٍ من دول العالم حجم الأزمات التي تعصف بالأسواق في ظلّ ظروفٍ مشابهةٍ، فإنّ بلادنا شهدت، بفضل تلك الإدارة، استقرارًا نسبيًّا يستحقّ الشكر والتقدير.

وشدّد هذا المرجع الدينيّ على لزوم صون وحدة المجتمع، مبيّنًا: إنّنا ندعمكم وندعم الحكومة، ونعتقد أنّ الحفاظ على الوحدة داخل المجتمع ضرورةٌ أساسيّةٌ. فأيّ محاولةٍ لإثارة الخلافات تصبّ في غير مصلحة الثورة الإسلاميّة، ويجب على الجميع أن يلتفّوا حول قائد الثورة الإسلاميّة، وأن يعتبروه الفيصل في جميع القضايا. كما ينبغي أن تكون العلاقة بين المسؤولين وسماحة القائد كعلاقة التابع والإمام، لكي تستمرّ مسيرة الثورة بكلّ قوّةٍ.

كما تطرّق آية اللّه نوريّ الهمدانيّ إلى الأوضاع الإقليميّة والدوليّة، مؤكّدًا على تعزيز القدرات العسكريّة، حيث صرّح: إنّنا نعتقد بوجوب تعزيز القدرات العسكريّة والقوّات المسلّحة أكثر ممّا مضى. وفي الوقت ذاته، يجب دعم المسار الدبلوماسيّ أيضًا؛ فلا يجوز إضعاف الذين ينشطون في ميدان المفاوضات أو توجيه الإهانات إليهم، لكن يجب ألّا نغفل خباثة العدوّ وسوابقه في نقض العهود والالتزامات.

وفي جانبٍ آخر من حديثه، لفت سماحته إلى المسؤوليّة الملقاة على عاتق الإعلام الوطنيّ، قائلًا: ينبغي لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن تطلع المواطنين على الجهود المبذولة لخدمة البلاد، وأن تمتنع عن بثّ الخطابات التي تبعث على اليأس والإحباط. إنّ مجتمعنا اليوم أحوج ما يكون إلى الأمل والمعنويّات، ويجب تعزيز روح الأمل لدى الشعب من خلال إعلامٍ صحيحٍ ومسؤولٍ.

وتابع سماحته: إنّ شاء اللّه، ستغدو إيران شامخةً ومرفوعة الرأس بفضل توجيهات قائد الثورة المعظّم وجهودكم وجهود الحكومة، ونحن نتوقّع أن تُدار جميع شؤون البلاد وفق آراء سماحة القائد وإرشاداته. ونحن أيضًا سنقدّم الدعم لكم وللحكومة وفقًا لما ذكرناه.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع الاقتصاديّة، قال مؤكّدًا: إذا تحقّق، إن شاء اللّه، انفراجٌ في القضايا الماليّة ورفع العقوبات، فإنّ الأولويّة الأولى للحكومة يجب أن تكون معالجة المشكلات الاقتصاديّة والمعيشيّة للمواطنين، لكي يتخلّص المجتمع من الضغوط الراهنة.

وفي الختام، أعرب آية اللّه نوريّ الهمدانيّ عن تقديره لمحافظ قم، المهندس أكبر بهنام جو، مشيدًا بالجهود التي بذلها في المحافظة، ومثمّنًا خدماته وإجراءاته في خدمة المواطنين.

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