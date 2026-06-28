هدم أكثر من 23 مسجداً ومدرسة دينية ومصلى للعيد وضريحاً خلال 45 يوماً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أثارت موجة من عمليات الهدم التي تستهدف مواقع دينية إسلامية - بدءاً من مساجد يعود تاريخها إلى ألف عام ووصولاً إلى أضرحة (درقاه) عمرها 200 عام - مخاوف جدية في العديد من الولايات الهندية التي يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا" (BJP). ولا تبدو حملات الهدم هذه مجرد حوادث معزولة؛ فمنذ شهر مايو، هُدم ما لا يقل عن 23 منشأة دينية إسلامية - تشمل المساجد والأضرحة ومصليات العيد والمدارس الدينية - في ست ولايات.

وتواجه حالياً "مسجد غانج شهيدا" التاريخي في مدينة فاراناسي، الذي يعود تاريخه إلى ألف عام، خطر الهدم. وقد سُجلت مثل هذه الإجراءات في ولايات متعددة يحكمها حزب "بهاراتيا جاناتا"، بما في ذلك دلهي وماهاراشترا وأوتار براديش وغوجارات وراجاستان وهاريانا. وقد أدى نمط عمليات الهدم هذا إلى ظهور اتهامات بأن المواقع الدينية الإسلامية تُستهدف بشكل انتقائي. وفي جميع الحالات، لم تُتبع الإجراءات القانونية؛ إذ لم يتم توجيه أي إشعار مسبق قبل تنفيذ عمليات الهدم.

وفي حين اتُخذت إجراءات ضد المنشآت الدينية الإسلامية، تُركت المنشآت الدينية الهندوسية المجاورة - التي يُزعم أنها بُنيت أيضاً دون تصريح - دون مساس. وقد أثار تزايد عمليات الهدم جدلاً حول مبدأ المساواة أمام القانون، وحماية التراث الديني، وضرورة ضمان السلطات للشفافية واتباع الإجراءات القانونية السليمة في جميع هذه التحركات، بغض النظر عن الطائفة المعنية.