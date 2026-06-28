سونيا غاندي تشكك في موقف حكومة مودي بشأن غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شنّت سونيا غاندي، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر (CPP)، يوم السبت هجوماً لاذعاً على حكومة مودي بسبب موقفها من الصراع في غزة، معتبرة أن "صمتها المطبق" و"تقاعسها عن التحرك" لا يمثلان أمراً مستهجناً أخلاقياً فحسب، بل هما أيضاً أمران لا يمكن تفسيرهما من منظور المصلحة الوطنية. وفي مقال رأي نُشر في صحيفة "إنديان إكسبرس"، جادلت غاندي بأن النهج الحالي للهند قد أبعد البلاد عن تقاليد سياستها الخارجية الراسخة وحلفائها التاريخيين، وأضعف في الوقت ذاته مكانتها على الساحة العالمية. واعتبرت أن نيودلهي باعدت بينها وبين فلسطين وإيران ومنطقة غرب آسيا الأوسع، بينما سمحت لباكستان بتقديم نفسها كوسيط في الشؤون الإقليمية. وكتبت غاندي: "تقتضي روح الهوية الوطنية الهندية أن ترفع الهند صوتها دفاعاً عن الفلسطينيين الذين تعرض أطفالهم لاستهداف وحشي، كما تقتضي حسابات المصلحة الوطنية أن تستجيب الهند للرأي العام العالمي المناهض لممارسات 'الإبادة الجماعية' التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة، وعمليات التهجير الوحشي وسلب الممتلكات التي تطال مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة". وأضافت: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير الصمت المستمر لحكومة مودي تفسيراً عقلانياً أو أخلاقياً".

وفي إشارة إلى نتائج "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة"، ذكرت غاندي أن اللجنة خلصت في سبتمبر 2025 إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وتابعت قائلة إن اللجنة نفسها -التي يرأسها الآن القاضي المتقاعد إس. موراليدهار، وهو "قانوني هندي بارز"- أكدت مجدداً في يونيو 2026 أن الإجراءات الإسرائيلية كانت تهدف إلى تدمير الوجود الفلسطيني ذاته في غزة من خلال استهداف الأطفال. وفي معرض وصفها لنتائج اللجنة، كتبت غاندي: "يُعد التقرير -الذي يقع في 94 صفحة- وثيقة مروعة، إذ يتضمن تفاصيل قاتمة حول حجم الدمار الذي أحدثته إسرائيل في غزة ونية الإبادة الجماعية الكامنة وراء أفعالها؛ فقد قُتل ما لا يقل عن 20 ألف طفل، وأصيب 44 ألفاً آخرون، عانى الكثير منهم من إعاقات مدى الحياة". كما زعمت أن الأطفال تعرضوا للاستهداف المتعمد خلال الصراع.

وادعت أيضاً أن تدمير مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك مستشفيات الأطفال، أدى إلى زيادة بنسبة 300 في المائة في حالات الإجهاض والمضاعفات المرتبطة بالولادة. في معرض إشارتها إلى هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وصفت غاندي الهجوم بأنه "عمل جبان ومروع وغير مقبول على الإطلاق". ومع ذلك، رأت أن الرد العسكري الإسرائيلي على مدى العامين ونصف العام الماضيين قد اتسم بـ "القسوة المفرطة والوحشية".