طالبان تمنع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي من حضور مراسم عاشوراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت وسائل إعلام أفغانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن حركة طالبان منعت الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي من حضور مراسم إحياء ذكرى عاشوراء يوم الجمعة، في خطوة يصفها مراقبون بأنها الأحدث ضمن سلسلة من القيود المتزايدة المفروضة على الزعيم السابق. ووفقاً للتقارير، مُنع كرزاي من المشاركة في مراسم إحياء عاشوراء، وذلك في ظل تزايد القيود المفروضة على تحركاته وأنشطته العامة خلال الأيام الأخيرة. وفي وقت سابق من يوم الجمعة -الذي وافق يوم عاشوراء- أصدر كرزاي بياناً بمناسبة هذه الذكرى، أشار فيه إلى أن الشعب الأفغاني، شأنه شأن المسلمين في جميع أنحاء العالم، يحيي هذا اليوم تخليداً لذكرى الإمام الحسين (عليه السلام).

وفي رسالته، أكد كرزاي أن الأفغان يعتبرون حبهم لآل البيت (عليهم السلام) مصدر وحدة وأخوة، مضيفاً أن عاشوراء توفر فرصة لتعزيز الإصلاح والتنوير والتضامن والتماسك الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة -التي تفيد بمنع كرزاي من حضور المراسم- رغم انسحابه من العمل السياسي الرسمي؛ إذ لا يزال يُعد أحد أبرز الشخصيات السياسية في أفغانستان، وتواصل أنشطته استقطاب اهتمام كبير من الرأي العام ووسائل الإعلام. وحتى وقت نشر هذا الخبر، لم تصدر سلطات طالبان أي تعليق علني على هذه التقارير، ولم توضح سبب منع كرزاي -بحسب ما ورد- من حضور مراسم عاشوراء. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير لم تخضع للتحقق من مصادر مستقلة.